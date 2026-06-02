Una donna è morta dopo due giorni di agonia, a seguito di una violenta aggressione avvenuta tre giorni fa. È stata picchiata dal marito davanti ai figli in provincia di Catania. La donna è deceduta in ospedale, dove era stata portata in condizioni critiche. La polizia ha avviato indagini sulla vicenda e ha arrestato l’uomo ritenuto responsabile della violenza.

Non ce l'ha fatta la donna picchiata brutalmente tre giorni fa dal marito davanti ai figli in provincia di Catania. Una tragedia che va ad allungare la lunga lista dei femminicidi. Alessandra Bruno, aveva 49 anni ed era ricoverata in condizioni disperate dopo una violenta aggressione domestica avvenuta venerdì notte a Misterbianco, nell'abitazione familiare nella cittadina alle porte di Catania. La donna era stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso con un gravissimo trauma cranio-facciale e lesioni cerebrali giudicate fin da subito estremamente critiche dai medici. Dopo giorni di ricovero in condizioni disperate e dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico d'urgenza, il suo cuore si è fermato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Massacrata di botte dal marito, muore dopo due giorni di agonia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale

Notizie e thread social correlati

Massacrata dal marito, Alessandra muore dopo due giorni di agoniaUna donna è morta dopo due giorni di agonia, a seguito di un'aggressione domestica.

Massacrato di botte dal figlio a Pescara, l’86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agoniaUn uomo di 86 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato picchiato dal figlio a Pescara.

Temi più discussi: Misterbianco, è morta la donna massacrata di botte dal marito sabato scorso; Catania, è morta la donna massacrata di botte dal marito dopo due giorni in ospedale; Riduce la figlia in fin di vita, arrestato 58enne; Massacrata di botte dal padre, è in fin di vita: il pestaggio sotto gli occhi della madre.

Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale dopo due giorni di agonia msn.com/it-it/notizie/… x.com

Annuncia sui social che avrebbe picchiato la nonna, poi torna a casa e la massacra di botteA Pozzuoli, nella provincia di Napoli, un 28enne è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della nonna; l'anziana aveva già denunciato il nipote ... fanpage.it

Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale dopo due giorni di agoniaÈ morta nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dopo due giorni di agonia, Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal ... msn.com