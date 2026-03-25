Massacrato di botte dal figlio a Pescara l'86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agonia
Un uomo di 86 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato picchiato dal figlio a Pescara. L’evento si è verificato l’8 marzo, e l’anziano ha trascorso diversi giorni in condizioni critiche prima di perdere la vita. La procura ha aperto un’indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto.
È morto dopo giorni di agonia Romolo Luciano, 86 anni, picchiato dal figlio a Pescara lo scorso 8 marzo. Ora l'accusa per il 59enne, arrestato per lesioni gravissime, potrebbe diventare omicidio preterintenzionale. Indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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