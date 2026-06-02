Oggi a Massa è stata inaugurata una nuova piscina, con la gestione affidata a Coopernuoto, società emiliana. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, tra cui rappresentanti locali e personale della società. La struttura è stata aperta ufficialmente con una breve cerimonia, senza ulteriori eventi o dichiarazioni ufficiali. La piscina sarà aperta al pubblico e gestita da Coopernuoto secondo quanto stabilito dall’amministrazione comunale.

MASSA – Una giornata di festa, partecipazione ed emozione ha accompagnato questa mattina (2 giugno) l’inaugurazione del nuovo Centro sportivo acquatico di Massa, il moderno impianto che restituisce alla città uno spazio completamente rinnovato, sostenibile e destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport, il benessere e l’inclusione. Numerosi cittadini, autorità e rappresentanti del mondo sportivo hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, testimoniando il grande entusiasmo e l’attesa che da mesi accompagnavano la riapertura della piscina comunale. Ad aprire gli interventi istituzionali sono stati il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e l’assessore allo sport Roberto Acerbo, che hanno sottolineato il valore strategico dell’opera per la città e per l’intero territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Massa inaugura una nuova piscina: gestione agli emiliani di Coopernuoto

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