Massa e la nuova piscina comunale Nuoto fitness e relax A fine maggio si parte

A Massa, la nuova piscina comunale situata in viale Roma sarà aperta al pubblico alla fine di maggio. La struttura offre spazi dedicati al nuoto, al fitness e al relax, con un’attenzione particolare alle attività sportive e ricreative. L’apertura segna il completamento dei lavori di costruzione e allestimento, confermando la data di inizio delle attività prevista per la fine del mese.

Massa, 27 aprile 2026 – Ci siamo, la nuova piscina comunale di viale Roma sarà inaugurata a fine maggio. Dopo due anni di attesa, il sindaco Francesco Persiani, insieme all’assessore allo Sport Roberto Acerbo e all’assessore per il Pnrr Maura Ferrari, hanno dato l’annuncio alla città. Attualmente sono in corso le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, dopo due anni di cantieri. Appena terminate il complesso sarà consegnato alla società Coopernuoto dell’Ati che gestirà la piscina per 20 anni. L’intervento, di importo complessivo pari a 9 milioni e 121mila euro tramite partenariato pubblico-Privato, che prevede la manutenzione e la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massa e la nuova piscina comunale. Nuoto, fitness e relax, “A fine maggio si parte” Notizie correlate Leggi anche: Rimini si tuffa nel futuro, il grande giorno è arrivato: apre la nuova piscina comunale Parco Nemorense, via ai lavori per la nuova area fitness. Inaugurazione a maggioSono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area fitness attrezzata al parco Nemorense, nel cuore del quartiere Trieste. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Massa Carrara, inaugurata la nuova sede della Delegazione Cesvot; Massa e la nuova piscina comunale. Nuoto, fitness e relax, A fine maggio si parte; Massa del bosone W, pubblicata la misura ottenuta dalla collaborazione CMS, che coinvolge ricercatori della Normale; Passante AV Firenze, proseguono i lavori: apertura entro il 2030. La visita del ministro Salvini. Massa e la nuova piscina comunale. Nuoto, fitness e relax, A fine maggio si parteTre vasche interne, una esterna suddivisa in tre aree, spogliatoi per 97 utenti. L’impianto di viale Roma finanziato complessivamente con 9 milioni di euro. Il sindaco Francesco Persiani: Il progetto ... lanazione.it #futsalmercato, il Città di Massa non rinuncia a capitan Verduci. Altra stagione insieme #SerieC1Futsal - facebook.com facebook Le bandiere che dividono la sinistra, Meloni tenta la distrazione di massa x.com