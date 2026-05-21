Cenare tra i grattacieli di Porta Nuova come a New York | a Milano inaugura una nuova terrazza all' aperto
A Milano, tra i grattacieli di Porta Nuova, apre una nuova terrazza all’aperto associata a Rivington, il primo ristorante con cucina newyorkese della città. L’inaugurazione si inserisce nell’arrivo della stagione estiva e offre ai clienti la possibilità di cenare in un’area esterna con vista sulla skyline milanese. La terrazza si aggiunge alla proposta del ristorante, che già propone piatti ispirati alla cucina di New York.
Con l'arrivo dell'estate Rivington, il primo ristorante con cucina newyorkese a Milano, si amplia e inaugura una terrazza nel cuore della città, tra i grattacieli di Porta Nuova. Si tratta di un nuovo spazio di design, open air, che si trova al quarto piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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