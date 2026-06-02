Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver rapinato un minorenne minacciandolo con un coltello. Secondo le accuse, il rapinatore ha sottratto un oggetto dal minore durante un episodio avvenuto nel centro della città. L’arresto è stato eseguito poco dopo l’evento, e l’uomo deve rispondere di rapina aggravata. La vittima ha subito la minaccia con arma da taglio durante l’episodio.

L’arrestato, un adulto, deve rispondere di rapina aggravata. Stando all’accusa ha, derubato un minore, minacciandolo con un coltello. Accaduto in una strada nel centro storico dii Martina Franca. I carabinieri allertati con una telefonata al 112 hanno individuato il presunto responsabile e lo hanno arrestato. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: minorenne rapinato con la minaccia di un coltello, un arresto Carabinieri

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