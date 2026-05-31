Minaccia un vicino minorenne con un coltello a Bedizzole e si scaglia contro i carabinieri con una mazza | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Bedizzole dopo aver minacciato un ragazzino con un coltello e aver aggredito i carabinieri con una mazza. Durante l’intervento, ha opposto resistenza e si è rifiutato di collaborare. Sono stati sequestrati arnesi da taglio e una mazza. L’uomo è stato portato in caserma con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Nessun ferito tra le persone coinvolte.

I carabinieri hanno arrestato un uomo a Bedizzole (Brescia) per resistenza e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Avrebbe minacciato un vicino minorenne con un coltello e i carabinieri con una mazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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