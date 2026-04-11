Minaccia un minorenne con un coltello sull’autobus | patteggia 9 mesi

Un uomo ha minacciato un ragazzino di dodici anni con un coltello a bordo di un autobus, ripetendo un episodio simile avvenuto alcuni mesi prima nei confronti di un altro minorenne. L’uomo ha deciso di patteggiare una pena di nove mesi di reclusione. La vicenda si è verificata su un mezzo pubblico, dove il soggetto ha rivolto la minaccia al giovane passeggero.

Ha minacciato un dodicenne con un coltello a bordo di un autobus, ripetendo lo stesso gesto già compiuto pochi mesi prima ai danni di un altro minore. Per questo un uomo di origine nigeriana, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha patteggiato una pena di 9 mesi di reclusione in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Insulti, minacce e schiaffi alla ex minorenne: 19enne patteggia 2 anni e 6 mesiTempo di lettura: 3 minutiSi chiude con un patteggiamento a due anni e sei mesi di reclusione, con pena sospesa e beneficio della non menzione nel...

Sie schob ein Kind unter und bezahlte mit dem Leben… Der größte Fall der Türkei | True crime deutsch

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Palestinesi in fuga dalla violenza dell’esercito e dei coloni A Gaza sfollato il 90% degli abitanti In Cisgiordania, la minaccia dei coloni continua @BGuarrera, L’Osservatore Romano x.com

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