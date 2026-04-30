A Piateda, un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare l'ufficio postale armato di coltello. Durante il tentativo, un cliente presente ha reagito, impedendo il furto e chiamando le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno arrestato l’uomo sul posto. La rapina si è conclusa con il fallimento dell'azione criminale e l’arresto del sospettato.

? Cosa sapere Uomo di 59 anni arrestato a Piateda dopo rapina alle Poste con coltello.. L'intervento di un cliente ha impedito il furto e facilitato l'arresto dei carabinieri.. Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri a Piateda dopo aver tentato una rapina alle Poste con un coltello da macellaio nella mattinata di questo giovedì 30 aprile 2026. L’episodio, che ha scosso la quiete del piccolo borgo valtellinese di circa duemila abitanti, si è consumato poco dopo le ore 10:00. Il soggetto, che vive in provincia e possiede già precedenti penali, ha cercato di travestirsi per non farsi riconoscere, indossando un cappellino, guanti, occhiali da sole e un fazzoletto che gli copriva il volto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piateda, rapina alle Poste fallisce: arrestato uomo col coltello

Notizie correlate

Piateda, rapina con coltello da macellaio alle Poste: cliente sventa il colpoMomenti di paura questa mattina, intorno alle 10:15, all’ufficio postale di Piateda, dove un uomo ha tentato una rapina minacciando con un coltello...

Piateda, irrompe alle Poste con un coltello da macellaio: arrestato rapinatore di 59 anniPiateda (Sondrio), 30 aprile 2026 – Con il volto coperto da un fazzoletto, occhiali da sole, cappellino e guanti ha fatto irruzione in un ufficio...

Panoramica sull’argomento

Piateda, irrompe alle Poste con un coltello da macellaio: arrestato rapinatore di 59 anniL’episodio è avvenuto in provincia di Sondrio, dove l’uomo ha minacciato l’addetta allo sportello, intimandole di consegnare il denaro della cassa. Decisivo l’intervento di un cliente che lo ha messo ... ilgiorno.it

Provvidenziale l'intervento di un cliente che è entrato e ha chiesto ad alta voce al malintenzionato cosa stesse facendo, mettendolo in fugaSONDRIO. Tenta una rapina all'ufficio postale armato di coltello da macellaio, ma arriva un cliente che lo richiama ad alta voce il malintenzionato si dà alla fuga: un 59enne è stato arrestato dai car ... ildolomiti.it