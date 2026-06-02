Marsala braccianti aggrediti nelle campagne | 4 episodi in un giorno solo Ipotesi gang organizzata
Nella mattinata di ieri, cinque braccianti agricoli sono stati aggrediti nelle campagne del Marsalese. Le aggressioni sono avvenute mentre i lavoratori si recavano al lavoro e sarebbero state compiute da un gruppo su scooter. Si ipotizza che si tratti di un’azione coordinata da una gang organizzata. Le autorità stanno indagando su questi episodi, che si sono verificati nello stesso giorno. Non sono stati riportati feriti gravi.
Cinque aggressioni a braccianti agricoli nelle campagne del Marsalese nella stessa mattinata. I lavoratori, colpiti mentre si recavano al lavoro, sarebbero stati presi di mira da un gruppo su scooter. Gli episodi, simili tra loro, fanno ipotizzare agli investigatori un’azione organizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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