Marsala braccianti aggrediti nelle campagne | 4 episodi in un giorno solo Ipotesi gang organizzata

Notizia in breve

Nella mattinata di ieri, cinque braccianti agricoli sono stati aggrediti nelle campagne del Marsalese. Le aggressioni sono avvenute mentre i lavoratori si recavano al lavoro e sarebbero state compiute da un gruppo su scooter. Si ipotizza che si tratti di un’azione coordinata da una gang organizzata. Le autorità stanno indagando su questi episodi, che si sono verificati nello stesso giorno. Non sono stati riportati feriti gravi.