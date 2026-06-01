A Marsala sono stati effettuati cinque raid contro i braccianti nelle contrade locali. I sindacati hanno denunciato episodi di violenza legati a questi attacchi, senza specificare i responsabili. Non ci sono dettagli su come i criminali siano riusciti a colpire i lavoratori senza essere notati. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche degli attacchi.

? Punti chiave Chi sono i responsabili dietro questi attacchi coordinati nelle contrade?. Come hanno fatto i criminali a colpire i braccianti senza essere visti?. Quali misure specifiche chiedono i sindacati al Prefetto per la sicurezza?. Perché le strade rurali di Marsala sono diventate zone così vulnerabili?.? In Breve Raid coordinati nelle zone di Santo Padre delle Perriere, Strasatti, Terrenove e Digerbato. Sindacati Cgil, Cisl e Uil denunciano attacchi sistematici ai braccianti agricoli. Rappresentanti Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macaddino chiedono interventi urgenti. I sindacati Flai, Fai e Uila segnalano vulnerabilità nei percorsi rurali poco illuminati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marsala, 5 raid contro i braccianti: i sindacati denunciano la violenza

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