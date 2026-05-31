Marsala terrore nelle campagne | 5 querele per aggressioni a migranti

Notizia in breve

A Marsala sono state presentate cinque denunce per aggressioni contro migranti avvenute nelle campagne. Le autorità indagano su come gli aggressori agiscano senza essere individuati e su chi siano i responsabili di attacchi coordinati su due scooter. Le aggressioni sono state denunciate da vittime migranti coinvolte in incidenti nella zona rurale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati di sorveglianza per identificare i responsabili.