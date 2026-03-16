Referendum Mario Monti | voto no La premier Meloni | è la riforma di tutti

Il 22 e 23 marzo si terrà un referendum a cui parteciperanno gli elettori. Mario Monti ha annunciato che voterà no, senza spiegare motivazioni politiche, mentre la premier Meloni ha affermato che si tratta di una riforma che riguarda tutti. Entrambi hanno espresso posizioni chiare senza entrare in dettagli sulla natura della consultazione.

Al referendum del 22 e del 23 marzo «voterò no, non per punire il governo, di cui ho più volte sottolineato certi meriti. Non per favorire le opposizioni, che solo in sé possono trovare la forza per presentare un’alternativa credibile. Ma soltanto per una ragione che a me sembra molto più fondamentale: che l’Italia continui a stare dalla parte dello Stato di diritto, nella vita del Paese e nel sistema internazionale». A dirlo è l’ex premier Mario Monti in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il referendum e Mario Monti. Nella quale sostiene che «l’unico effetto indiscutibile della riforma sarebbe di spostare l’equilibrio dei poteri tra l’esecutivo e il giudiziario, a favore del primo. 🔗 Leggi su Open.online

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