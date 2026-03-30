Durante la trasmissione Accordi&Disaccordi, Marco Travaglio ha commentato le criticità del Referendum, ricordando come, prima del voto, tutto sembrava procedere positivamente per il fronte del sì, secondo le sue parole. Ha inoltre criticato il ministro della Giustizia, definendolo come il miglior smentitore di se stesso, e ha fatto riferimento a dichiarazioni di esponenti politici di vari schieramenti, tra cui Mantovano, Meloni e Nordio.

Affondo di Marco Travaglio che, ospite di Accordi&Disaccordi, ha raccontato ironicamente, nel suo Passaparola, le storture del Referendum, ricominciando da sabato scorso, prima del voto, quando tutto “sembrava andare per il meglio” per il fronte del sì. “ Sallusti annuncia una notizia fresca di stampa. ‘Vince sicuramente il sì perché abbiamo un santo in paradiso pazzesco, il presidente Berlusconi che da settimane tratta col Padreterno’. Adesso è lì che si domanda macerandosi, ‘vuoi vedere che Berlusconi non è santo o non è in paradiso?'”, dice il direttore del Fatto Quotidiano, passando poi a Nordio. “Non aveva dubbi. ‘Sono arci fiducioso. La vittoria del sì è quasi certa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Mantovano a Meloni e Nordio, Travaglio e le storture del Referendum: “Il ministro della Giustizia miglior smentitore di se stesso”. Su Accordi&Disaccordi

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