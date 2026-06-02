A Marina di Ravenna è stata inaugurata un’arena di realtà virtuale che sta attirando anche persone over 50. Gli utenti si spostano dal divano al movimento fisico grazie a giochi immersivi. La nuova struttura offre esperienze di intrattenimento e attività sportive, rendendo più accessibile il mondo del VR a questa fascia di età. La partecipazione crescente tra gli over 50 segna un cambiamento nel modo di fruire la tecnologia.

? Domande chiave Come si passa dal divano al movimento fisico in un videogioco?. Perché la fascia over 50 sta frequentando questa nuova arena?. Quali titoli e missioni si possono affrontare all'interno delle arene?. Dove si trova la struttura più vicina a Bologna?.? In Breve Sessioni da 20 minuti al costo di 13,90 euro a persona. 12 titoli disponibili tra sparatutto, escape room e missioni spaziali. Apertura martedì-giovedì 17-23, venerdì 16-24, sabato 16-01 e domenica 15-23. Obiettivo espansione futura del modello tecnologico nella città di Ravenna. Nexer VR apre a Marina di Ravenna un’arena di realtà virtuale per il gioco di squadra. Catalin Balaur ha inaugurato la scorsa settimana in viale delle Nazioni 12 la nuova realtà Nexer VR, un’arena dedicata alla realtà virtuale che punta a trasformare il concetto di videogioco tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina di Ravenna: nasce l’arena VR che conquista anche gli over 50

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