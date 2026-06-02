A Marina di Ravenna è stata inaugurata un’arena dedicata a giochi e realtà virtuale. La struttura è aperta da poco e si rivolge a un pubblico vario, inclusi gli over 50. Un giovane di 21 anni ha deciso di investire in questa attività, che rappresenta una novità nel territorio romagnolo. La nuova arena offre spazi per esperienze di gioco immersivo e simulazioni virtuali, attirando clienti di diverse età. La sede si trova in una zona di grande afflusso turistico e locale.

Ravenna, 2 giugno 2026 – A 21 anni ha deciso di scommettere su un’attività ancora quasi sconosciuta in Romagna. Si chiama Catalin Balaur, è ravennate ed è il fondatore di Nexer VR. La scorsa settimana ha aperto a Marina di Ravenna – al civico n.12 di viale delle Nazioni – una delle prime arene di realtà virtuale multiplayer della regione. Un progetto nato dalla passione per i videogiochi e dall’idea di portare sul territorio un intrattenimento diverso dal solito, capace di unire tecnologia, movimento fisico e gioco di squadra. “Sono cresciuto a pane e videogiochi e, ad un certo punto, ho pensato che a Marina mancasse qualcosa di nuovo, qualcosa che permettesse alle persone di vivere un’esperienza diversa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giochi e realtà virtuale, a Marina di Ravenna nasce un’arena: “Piace anche agli over 50”

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