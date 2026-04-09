All’Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco | nasce Arena On Stage

All’Arena Flegrea è stato presentato il nuovo format “Arena On Stage”, ideato dal dj e producer francese Folamour. Durante l’evento, anche gli spettatori sono stati coinvolti e sono saliti sul palco, creando un’esperienza interattiva. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, con momenti di musica dal vivo e coinvolgimento diretto del pubblico presente.

All'Arena Flegrea anche il pubblico finisce sul palco grazie al nuovo format "Arena On Stage" inaugurato dal dj e producer francese Folamour. L’Arena Flegrea porta il pubblico sul palco per una nuova fruizione dello spettacolo dal vivo. Nell’affascinante cornice della più grande arena all’aperto del sud Italia nasce un’esperienza scenica che ribalta il punto di vista tradizionale, trasformando il palco nel luogo dell’incontro diretto tra artisti e pubblico. Ecco ARENA ON STAGE il progetto che propone una curiosa modalità di fruizione dello spazio scenico che accoglie 600 spettatori accanto ai protagonisti dello show, mentre la maestosa cavea dell’Arena Flegrea diventerà lo sfondo scenografico naturale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - All’Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena On Stage Leggi anche: Locus Festival 2026: sul palco dell'Arena Bianca del Foro Boario sul palco John Legend Leggi anche: All’Arena Flegrea Goran Bregovi? e Eugenio Bennato in concerto Temi più discussi: All'Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena on stage; All'Arena Flegrea il pubblico sale sul palco: nasce Arena On Stage; L’Arena Flegrea lancia un nuovo format con gli spettatori sul palco; Sal Da Vinci allunga il tour, le nuove date dei concerti. All'Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena on stageNuovo format di eventi con il pubblico e gli artisti insieme in scena. L'11 aprile atteso il dj e producer francese Folamour, per un nuovo evento del ... napoli.repubblica.it Arena Flegrea, a settembre serate di musica e comicitàNon solo grande musica all'Arena Flegrea, dove sono attesi l'11 settembre i leggendari Europe e il 12 settembre gli Almamegretta con il trentennale di Sanacore. La più grande arena all'aperto del ... ansa.it All’Arena Flegrea di Napoli, un doppio concerto con Goran Bregovic ed Eugenio Bennato per il Noisy Naples Fest - facebook.com facebook