Marina di Cottone scattano i provvedimenti estivi sulla strada provinciale 71 I

Da cataniatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La circolazione sulla strada provinciale 71I a Marina di Cottone è regolamentata temporaneamente dal 1° giugno al 30 settembre 2026. I provvedimenti riguardano la gestione del traffico durante il periodo estivo. Nessuna informazione è stata comunicata su deviazioni o limitazioni specifiche. La misura è stata adottata per la durata di tre anni e quattro mesi. La strada resterà soggetta a queste restrizioni fino alla fine di settembre 2026.

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Regolamentata temporaneamente la circolazione lungo la strada provinciale 71I, a Marina di Cottone, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026.Il provvedimento, adottato dalla Città metropolitana di Catania su richiesta del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, mira a garantire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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