Marina di Cottone scattano i provvedimenti estivi sulla strada provinciale 71 I

Notizia in breve

La circolazione sulla strada provinciale 71I a Marina di Cottone è regolamentata temporaneamente dal 1° giugno al 30 settembre 2026. I provvedimenti riguardano la gestione del traffico durante il periodo estivo. Nessuna informazione è stata comunicata su deviazioni o limitazioni specifiche. La misura è stata adottata per la durata di tre anni e quattro mesi. La strada resterà soggetta a queste restrizioni fino alla fine di settembre 2026.