Rifiuti abbandonati sulla provinciale Velletri-Anzio scattano le multe

Quattro persone sono state multate dai Carabinieri Forestali per aver abbandonato rifiuti lungo una strada provinciale nel territorio di Cori, in provincia di Latina. Gli interventi sono stati effettuati nel pomeriggio di oggi, dopo alcune segnalazioni di rifiuti abbandonati sulla provinciale Velletri-Anzio. Le sanzioni sono state applicate in conformità alle norme in materia di gestione dei rifiuti.

Anzio, 12 maggio 2026 – Quattro persone sono state sanzionate dai Carabinieri Forestali per abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale di Cori, in provincia di Latina. L’intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cori nell’ambito dei controlli ambientali sul territorio. Durante le verifiche, i militari hanno rinvenuto rifiuti di piccole dimensioni lungo la strada provinciale Velletri-Anzio. Si trattava in particolare di buste, fogli e stampe di carta abbandonati a bordo strada. Dagli accertamenti successivi, i Carabinieri Forestali sono riusciti a risalire ai presunti responsabili dell’abbandono. I quattro trasgressori sono stati quindi rintracciati e sanzionati per abbandono illecito di rifiuti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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