Guasto tecnico in volo pilota atterra in emergenza a Marina di Cottone | area messa in sicurezza dai carabinieri

Un velivolo ultraleggero monoposto ha subito un guasto tecnico durante un volo sportivo, costringendo il pilota a un atterraggio in emergenza lungo il litorale di Fiumefreddo. I carabinieri della compagnia di Giarre sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area, che si trova vicino a Marina di Cottone. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

I militari, già presenti in pattuglia, hanno sgomberato il tratto di costa e assistito il pilota, un 31enne catanese, estratto illeso dal mezzo dopo il ribaltamento al momento del contatto con il suolo Il mezzo, caratterizzato da struttura leggera e motore posteriore, ha effettuato una discesa di fortuna sulla spiaggia di Marina di Cottone a seguito di un guasto tecnico. Il pilota, un 31enne catanese, munito di apposita patente di volo, era partito dall'elisuperficie di Calatabiano, ma mentre sorvolava Fiumefreddo si è accorto che qualcosa non andava e, perciò, ha cercato il luogo idoneo per poter subito atterrare. I militari, impegnati in un servizio di pattuglia nella zona, hanno notato il velivolo procedere a quota insolitamente bassa e, pertanto, hanno deciso di seguirlo a distanza per monitorarne i movimenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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