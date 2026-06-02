Un fronte di aria fredda sta attraversando le Marche, causando un’allerta gialla per temporali intensi. Le temperature nelle diverse città varieranno, con alcune località che registreranno un calo significativo. Sono previsti temporali forti che colpiranno principalmente le zone interne e le aree costiere, con piogge intense e possibilità di nubifragi. La Protezione Civile ha emesso l’avviso, invitando alla cautela e alla prudenza durante le precipitazioni.

? Punti chiave Come cambieranno le temperature nelle diverse città marchigiane mercoledì?. Dove colpiranno con più forza i temporali intensi previsti?. Quali rischi attendono le zone dell'Appennino a causa del vento?. Quando tornerà il beltempo dopo il passaggio della massa fredda?.? In Breve Martedì 2 giugno: possibili rovesci nelle zone collinari e venti da ovest.. Temperature martedì tra 13 e 30 gradi nelle province di Ascoli e Macerata.. Mercoledì 3 giugno: temporali intensi e raffiche di burrasca sull'Appennino.. Giovedì 4 giugno: ritorno del sereno e temperature massime in risalita.. Allerta meteo gialla nelle Marche per mercoledì 3 giugno: previsti temporali intensi e venti forti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, arriva l’aria fredda: allerta gialla per forti temporali

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Colata di aria fredda tra il 26 e il 27 marzo 2026! Un'altra botta di inverno!

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