forti temporali in arrivo avviso di allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalla mezzanotte alle 14 di martedì 31 marzo. L’allerta riguarda principalmente le zone della Campania Centro-Meridionale e la fascia costiera, a causa di temporali intensi previsti nelle prossime ore. Le condizioni meteorologiche sono monitorate per tutto il territorio interessato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 14 di domani, martedì 31 marzo, sulla Campania Centro-Meridionale e, in particolare, sulla fascia costiera. Queste, in dettaglio, le aree su cui vige l’allerta meteo: zona 3: (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Alto Cilento e Basso Sele), zona 8 (Basso Cilento). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare, a scala locale, in maniera improvvisa, repentina e intensa e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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