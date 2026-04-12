Temporali forti e vento | allerta gialla a Milano e in Lombardia

Un’allerta gialla è stata emessa oggi per Milano e tutta la Lombardia a causa di temporali intensi e venti forti che si sono abbattuti sulla regione. La Protezione Civile ha segnalato condizioni meteorologiche avverse, con possibili fenomeni di pioggia intensa e raffiche di vento che potrebbero causare disagi e danni. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali, che invitano alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari.

Milano, 12 aprile 2026 – Nuovo allarme maltempo a Milano. Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato infatti un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile fino alla mezzanotte del 14 aprile. Di conseguenza è partito l’avvertimento in cui si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali forti e vento: allerta gialla a Milano e in Lombardia Vento forte a Milano e in Lombardia, scatta l’allerta gialla: ecco quandoMilano, 19 febbraio 2026 – Lombardia colpita dal maltempo: questa mattina, giovedì 19 febbraio, chi abita in pianura si è svegliato sotto la pioggia,... Forti temporali in arrivo, avviso di allerta meteo giallaTempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla...