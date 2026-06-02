Manifestazione pro-Palestina in piazza Grande Fratelli d' Italia all' attacco | Municipio usato come curva da stadio

Una manifestazione pro-Palestina si è svolta in piazza Grande, con alcuni partecipanti che hanno esposto striscioni e manifesti. Fratelli d’Italia ha criticato l’evento, accusando il Municipio di essere stato usato come una curva da stadio. L’associazione ha commentato che, indipendentemente dalle posizioni sulla situazione in Medio Oriente, è sbagliato e irrispettoso che un edificio storico e istituzionale venga coinvolto in manifestazioni di questo tipo.

"Al di là delle posizioni che ciascuno può legittimamente avere sulla situazione in Medio Oriente, riteniamo profondamente sbagliato e poco rispettoso che un palazzo storico e istituzionale come il Municipio di Modena venga utilizzato come se fosse una curva da stadio, con striscioni e manifesti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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