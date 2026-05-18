Manifestazione in piazza Grande Fratelli d' Italia all' attacco del sindaco | Ha messo in scena un comizio politico

Nella piazza principale si è svolta una manifestazione alla quale hanno partecipato diversi cittadini. Durante l'evento, il coordinatore regionale di un partito di destra ha criticato il comportamento del sindaco, accusandolo di aver tenuto un discorso politico. La polemica riguarda i toni usati dal primo cittadino durante l’intervento pubblico, che sono stati definiti inappropriati da alcuni esponenti politici. La vicenda si inserisce nel dibattito pubblico sulla gestione della memoria della strage di Modena.

Anche la politica torna a intervenire sulla strage di Modena, a partire dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna, il senatore Michele Barcaiuolo, che punta il dito contro i toni del sindaco Mezzetti durante la manifestazione in piazza Grande: "Quella di ieri avrebbe. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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