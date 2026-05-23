Manifestazione pro Palestina a Milano in centinaia al corteo partito da Segesta

Da milanotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano si è svolto un corteo in favore della Palestina, partito poco dopo le 17 da piazzale Segesta, vicino a San Siro. Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione, che si tiene regolarmente in questa zona per sostenere il popolo colpito dal conflitto con Israele. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diversi gruppi di cittadini. La protesta si inserisce tra le iniziative di solidarietà promosse in città in questi giorni.

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