Manifestazione pro Palestina a Milano in centinaia al corteo partito da Segesta

Notizia in breve

A Milano si è svolto un corteo in favore della Palestina, partito poco dopo le 17 da piazzale Segesta, vicino a San Siro. Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione, che si tiene regolarmente in questa zona per sostenere il popolo colpito dal conflitto con Israele. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diversi gruppi di cittadini. La protesta si inserisce tra le iniziative di solidarietà promosse in città in questi giorni.