A maggio, l’indice Pmi della manifattura italiana ha raggiunto 52,9 punti, il livello più alto da quattro anni. Rispetto ad aprile, è aumentato di 0,8 punti, mentre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, è cresciuto di 3,7 punti. L’Italia si posiziona davanti a Spagna, Francia e Germania in questa classifica.

Il settore manifatturiero italiano sale ancora e tocca il suo apice dopo quattro anni: nel mese di maggio infatti l’indice Pmi dell’Italia elaborato da S&P tocca i 52,9 punti dai 52,1 di aprile e dai 49,2 dell’anno precedente. Si tratta del quarto mese consecutivo di espansione e di un assoluto record da aprile 2022. S&P Global Market Intelligence e il successo italiano. Eleanor Dennison, Economista di S&P Global Market Intelligence ha spiegato che «Di fronte a ulteriori inclusioni nelle catene di approvvigionamento e a maggiori pressioni sui costi causate dalla guerra in Medio Oriente, le aziende manifatturiere in Italia stanno agendo per mitigare qualsiasi rischio di arresti produttivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manifattura, l’Italia corre più di Spagna, Francia e Germania: ai massimi da quattro anni

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