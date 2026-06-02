Mani i disturbi e le patologie che si riscontrano soprattutto nelle donne e perchè

Da vanityfair.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati segnalati numerosi disturbi alle mani, con una prevalenza maggiore tra le donne. Tra le patologie più frequenti ci sono la sindrome del tunnel carpale e le tendiniti, spesso legate a gravidanze, menopausa e attività di cura. Questi problemi si manifestano con dolore, formicolio e perdita di forza, incidendo sulla qualità della vita delle persone interessate.

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Quando parliamo di medicina di genere applicata alla mano, quali sono le patologie che osservate più frequentemente nelle donne e perché esiste questa maggiore predisposizione? Problematiche come tendinite di De Quervain, tunnel carpale o dito a scatto vengono spesso associate a gravidanza, menopausa o variazioni ormonali. Qual è il legame fisiologico fra ormoni e salute della mano? «Le donne sono esposte a variazioni ormonali costituzionali a partire dalla adolescenza. Gravidanza, allattamento possono scatenare patologie tendinee come la tendinite di De Quervain o il dito a scatto causate sicuramente dalle manovre ripetute nell’accudire un neonato ma anche dalla ritenzione di liquidi che rende difficoltoso lo scorrimento dei tendini all’interno dei loro canali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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