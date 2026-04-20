Facce da Ozempic di che si tratta e perché nelle donne è più evidente

Negli ultimi mesi si parla frequentemente di “facce da Ozempic”, un’espressione che descrive un fenomeno di perdita di volume e tono nel volto. Questo effetto è stato notato principalmente tra le donne che assumono il farmaco, il quale viene utilizzato per la gestione del diabete e della perdita di peso. La riduzione del volume del viso ha attirato l’attenzione dei media, portando a discussioni sulla sua diffusione e sui possibili effetti collaterali.

“In effetti si tratta di un’espressione mediatica che ben descrive un fenomeno di perdita di volume nel volto che, di conseguenza, porta a una perdita di tono”. Descrive così a LaSalute di LaPresse le facce da Ozempic * Pucci Romano, specialista in Dermatologia e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ma di che si tratta? “Il fenomeno è causato da un dimagrimento molto veloce, che attacca subito i compartimenti adiposi profondi, di fatto le nostre riserve di grasso. In questo modo si riducono i volumi del volto e aumentano i solchi naso-labiali ”, dice la dermatologa. I precedenti. Non si tratta di un fenomeno esclusivo legato all’uso di semaglutide: “L’abbiamo visto in passato con l’Aids: in quel caso la componente adiposa era vittima di autofagia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Facce da Ozempic, di che si tratta e perché nelle donne è più evidente Filmora Collagen Patches Review: Legit or Total Scam (2026) Notizie correlate "Facce da Ozempic": i segni di un abusoSe ne vedono tante in giro, facce scavate, allungate e svuotate, guance incavate, zigomi più sporgenti, solchi naso labiali più profondi, lassità... Ali Larijani "ucciso da Israele", perché per l'Iran si tratta di un capo più importante di Ali KhameneiIsraele sostiene di aver ucciso Ali Larijani, uno dei più importanti leader iraniani. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Agorà Up to Date 2026: dall’Ozempic Face alla sicurezza, quando la medicina estetica risponde ai nuovi bisogni sociali; Ozempic: 400.000 post Reddit rivelano effetti effetti mai emersi nei trial clinici; Effetto Ozempic da Hollywood alla moda | tornano le taglie piccole e tramonta la body positivity. Facce da Ozempic: i segni di un abusoUsare il farmaco anti-diabete a sproposito causa rischi gravi e conseguenze estetiche ... msn.com "Dimagrita grazie all'Ozempic". La domanda sui social fa infuriare Emma Marrone: la dura replica >> https://buff.ly/Wo27KCB facebook