L’arena a Manfredonia sarà allestita a partire dal 10 giugno. Questa informazione è stata comunicata dal responsabile locale. La struttura sarà pronta per accogliere eventi e attività previste nel calendario estivo. Non sono stati forniti dettagli sui lavori o sulle modalità di utilizzo dell’area. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla fase finale di preparazione della struttura.

Un progetto fortemente voluto e cercato, che è diventato realtà grazie all’incontro con un grande campione come Maurizio Iorio, indimenticato protagonista del calcio italiano, Roma Inter Verona Fiorentina..,ricordato da tutti per la sua carriera e per i suoi oltre 120 gol da professionista. Oggi è l’ideatore di questo straordinario evento sportivo che porterà sulla Spiaggia Castello grandi nomi del calcio e del Beach Soccer. Scenderanno in campo campioni del calibro di Angelo Di Livio, Simone Tiribocchi, Francelino Matuzalém e tanti altri protagonisti che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano e internazionale. L’arena sarà allestita a partire dal 10 giugno e non sarà soltanto il palcoscenico dell’evento internazionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Mangano: “Arena sarà allestita dal 10 giugno”

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