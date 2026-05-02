Manfredonia crisi in Civica | si chiede il passo indietro di Mangano

A Manfredonia, si è aperta una crisi all’interno della Civica, con richieste di dimissioni per il consigliere Mangano, coinvolto in questioni di natura sportiva. La questione riguarda la decisione sulla revoca della sua delega nel settore e le ripercussioni del cambio di gruppo politico sui voti ottenuti nelle ultime consultazioni. La situazione resta al centro del dibattito politico locale, con il consiglio comunale che si prepara a discutere il caso.

? Cosa scoprirai Chi deve decidere sulla revoca della delega sportiva di Mangano?. Come ha influito il cambio di gruppo sui 1.289 voti ricevuti?. Perché la lista chiede ufficialmente le dimissioni del consigliere?. Quali conseguenze avrà questo tradimento sugli equilibri della maggioranza?.? In Breve La lista Manfredonia Civica contava 1.289 voti per l'elezione del sindaco La Marca.. Mangano ha cambiato tre gruppi politici diversi in soli due anni di mandato.. I candidati chiedono al sindaco La Marca la revoca della delega sportiva.. Il passaggio al gruppo Molo 21 mette in discussione il seggio eletto nel 2024.. Il coordinatore e i candidati della lista Manfredonia Civica hanno chiesto ufficialmente le dimissioni di Nicola Mangano, dopo il suo ingresso nel gruppo Molo 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

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