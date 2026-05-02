mangano replica a manfredonia civica

Un rappresentante ha risposto alle dichiarazioni fatte da membri di Manfredonia Civica. Secondo quanto comunicato, l’intervento mira a chiarire alcune affermazioni ritenute infondate e a fare chiarezza sui fatti. La replica si concentra sulla necessità di correggere eventuali malintesi senza entrare nel merito delle motivazioni o delle implicazioni politiche. Nessun dettaglio ulteriore sulle parti coinvolte è stato fornito.

In merito alle dichiarazioni diffuse dal presunto coordinatore e dai candidati della lista Manfredonia Civica, ritengo doveroso intervenire per ristabilire la verità dei fatti e respingere accuse totalmente infondate. La mia scelta di uscire da Manfredonia Civica non è frutto di trasformismo o incoerenza, ma nasce da una valutazione politica seria e responsabile, maturata nel tempo a seguito di una serie di una serie di eventi. Da quel momento, il presunto coordinatore, non ha più preso parte ai momenti di confronto politico, non ha mai convocato riunioni del movimento e non ha esercitato alcun ruolo attivo sulle problematiche della città. Parlare oggi di coerenza da parte di chi si è sottratto sistematicamente al confronto politico e alla vita amministrativa appare quantomeno contraddittorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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