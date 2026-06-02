Manfredonia-Ippocampo | incidente grano in strada

Notizia in breve

Un incidente si è verificato sulla strada Manfredonia-Ippocampo, coinvolgendo un camion che si è ribaltato su un lato. Il veicolo ha perso il carico di grano, che si è sparso sulla carreggiata. La strada SP141 è stata interessata dall'invasione del prodotto e si sono resi necessari interventi di pulizia. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.