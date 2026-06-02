Manfredonia-Ippocampo | incidente grano in strada
Un incidente si è verificato sulla strada Manfredonia-Ippocampo, coinvolgendo un camion che si è ribaltato su un lato. Il veicolo ha perso il carico di grano, che si è sparso sulla carreggiata. La strada SP141 è stata interessata dall'invasione del prodotto e si sono resi necessari interventi di pulizia. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.
Manfredonia – Incidente ad Ippocampo dove un camion si è ribaltato su di un lato perdendo un carico di grano che ha invaso la SP141. Foto di Manuel Marzocca IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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