Manfredonia rocambolesco incidente in Via Campanile
Nel primo pomeriggio si è verificato un incidente a Manfredonia in Via Campanile. La dinamica dell’incidente coinvolge più veicoli, con danni significativi a uno di essi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La strada rimane parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
Manfredonia – Rocambolesco incidente segnalato nel pomeriggio in Via Campanile. Come si evince dalla foto, un’auto è salita sul marciapiede, sfondando anche un muro del pian terreno. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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