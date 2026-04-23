Manfredonia rocambolesco incidente in Via Campanile

Nel primo pomeriggio si è verificato un incidente a Manfredonia in Via Campanile. La dinamica dell’incidente coinvolge più veicoli, con danni significativi a uno di essi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La strada rimane parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.