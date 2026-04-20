Ippocampo | 10 anni di innovazione per trasformare i DSA in talento

La cooperativa Ippocampo ha celebrato i suoi dieci anni di attività tra i comuni di Vimercate, Sulbiate e Monza. In questo periodo, ha sviluppato un modello educativo che mira a trasformare i disturbi dell’apprendimento in opportunità di valorizzazione del talento. La realtà si occupa di percorsi specifici per studenti con DSA, offrendo supporto e strumenti dedicati. La sua presenza nel territorio si è consolidata nel corso di un decennio di attività.

La cooperativa Ippocampo compie dieci anni di attività nel territorio tra Vimercate, Sulbiate e Monza, consolidando un modello educativo che trasforma i disturbi dell’apprendimento in percorsi di valorizzazione del talento. Nata nel marzo 2016 come piccola iniziativa legata all’associazione MamySostenibile, la realtà ha saputo evolversi da un progetto pilota a una rete strutturata di servizi professionali grazie anche al sostegno del Lions Club Vimercate. Dalle sale della biblioteca alla gestione di una rete professionale. Il percorso di crescita della cooperativa è segnato da un salto quantitativo e organizzativo netto. Se nel 2016 l’attività prendeva il via con sole due persone che utilizzavano gli spazi delle biblioteche locali, oggi la struttura dispone di una sede propria e coordina un team di oltre 20 collaboratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ippocampo: 10 anni di innovazione per trasformare i DSA in talento Notizie correlate La rivoluzione educativa. I 10 anni di Ippocampo. La ’scuola’ su misura che dà spazio al talentoDieci anni fuori dagli schemi e con un orgoglio che si misura più nelle storie che nei numeri. Pizzetti guida i commercialisti: 10 anni di inclusione e innovazionePaola Pizzetti guida l'Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia: un mandato fino al 2030 Paola Pizzetti è stata eletta presidente dell'Ordine dei... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La rivoluzione educativa. I 10 anni di Ippocampo. La ’scuola’ su misura che dà spazio al talento; Children’s Book Fair 2026, Marie Neurath, graphic designer e i felici duecento anni di Collodi; Alcol e adolescenti, l’emergenza silenziosa. SMI: Più di un milione di ragazzi a rischio e lo Stato guarda altrove; Ippocampo, collaudo finale per la ricostruzione della duna. La rivoluzione educativa. I 10 anni di Ippocampo. La ’scuola’ su misura che dà spazio al talentoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Parigi da portare con sé, ogni giorno. Dall'incontro tra Marin Montagut e la casa editrice L'Ippocampo nascono due borse per chi ama il bello, qualcosa che sia senza tempo. Le illustrazioni di Marin Montagut sono un vero e proprio omaggio alla sua Parigi: po - facebook.com facebook