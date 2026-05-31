L'Inter sta trattando con l'Atalanta per l'acquisto di un centrocampista. La società nerazzurra ha offerto un giocatore come contropartita, ma l'Atalanta ha rifiutato questa proposta. La squadra bergamasca ha indicato un prezzo per la cessione del calciatore. I nazionali nerazzurri e l’allenatore spingono per il trasferimento, mentre l’Atalanta mantiene ferme le condizioni di vendita. La trattativa rimane aperta con le parti che discutono le modalità di pagamento e le eventuali altre offerte.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nazionali nerazzurri e il tecnico spingono per il gioiello dell’Atalanta: la Dea apre alla cessione ma fissa il prezzo. Ad essersi presi i riflettori di Coverciano sono i «due ragazzi della Gen Z col sorrisone di chi si è appena dato un appuntamento per la festa dell’estate: Pio e Marco, oggi insieme in Nazionale, domani chissà compagni pure all’Inter». Parola della Gazzetta dello Sport che nello spazio dedicato ai campioni d’Italia focalizza la sua attenzione sull’affare Marco Palestra. La Rosea svela che il gioiellino di casa Atalanta, reduce dalla bella annata al Cagliari, è corteggiato dagli interisti di Appiano tanto quanto quelli di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, trattativa aperta per Palestra: l’Atalanta rifiuta l’inserimento per Frattesi come contropartita. I dettagli

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Mercato INTER Svolta Clamorosa! Palestra! Frattesi Fenerbache 35M!

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