Con la fine della stagione ormai vicina, le società calcistiche iniziano a pianificare le mosse per il futuro. Tra le trattative in corso, si parla di un possibile scambio tra un club di Serie A e il Barcellona, con un difensore e un attaccante coinvolti. La trattativa potrebbe includere anche una contropartita tecnica, mentre si cerca di definire i dettagli per il trasferimento di alcuni giocatori.

Con l’avvicinarsi della conclusione della stagione, diventa naturale proiettarsi già verso la pianificazione della prossima annata. In quest’ottica, l’ Inter ha iniziato a muoversi in vista del mercato estivo, dove prende sempre piede l’ipotesi di una possibile cessione di Alessandro Bastoni al Barcellona, club disposto a mettere sul piatto un’offerta economica significativa per assicurarsi il difensore. La volontà del giocatore sarà decisiva. Sempre in campo blaugrana, nelle ultime ore è riemerso con forza il nome di Héctor Fort, promettente terzino destro classe 2006, attualmente in prestito all’ Elche. Il giovane talento è da tempo sotto osservazione della dirigenza nerazzurra, con particolare attenzione da parte di Cristian Chivu, che lo ha seguito dal vivo in diverse occasioni.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, idea Fort dal Barcellona: possibile contropartita tecnica nella trattativa con Bastoni

Notizie correlate

Bastoni-Barcellona: Hector Fort non è una contropartita seria per l’InterHector Fort è stato indicato come possibile pedina di scambio per Bastoni–Barcellona.

Bastoni Barcellona, l’Inter fissa il prezzo: spunta una contropartita per chiuderedi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona, la richiesta di Marotta resta alta: i blaugrana pronti a inserire una pedina di lusso per convincere la...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pink Floyd, Inter e il mercato della nostalgia: quando il mito diventa merchandising; Acerbi vuole far cambiare idea all'Inter? Nessuna illusione, l'obiettivo del centrale Nerazzurro; Futuro Bremer, idea ?? per la Roma e mercato ? Inter? Le news di ieri?; Il sogno Koné, l'idea Perrone e il ritorno di Stankovic: l'Inter cambia a metà campo.

FCINTER1908 – Inter, chi è Hector Fort: Chivu lo conosce bene. E anche Pio Esposito…Non si placano le voci di mercato provenienti dalla Spagna riguardanti Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter rimane il primo obiettivo del Barcellona per rinforzare il proprio reparto arretrato, ... fcinter1908.it

Quanto vale Hector Fort, il terzino del Barcellona che piace all'Inter e può entrare nell'affare BastoniClasse 2006, è stato lanciato da Xavi e ora gioca in prestito all'Elche: è una delle possibili contropartite per Bastoni ... msn.com

La probabile formazione dell'Inter per la sfida di questa sera contro il Cagliari 5 dubbi da sciogliere per Chivu: chi al centro della difesa tra De Vrij e Acerbi, Diouf o Dumfries sulla destra, Pio o Bonny in attacco. Chance anche per Mkhitaryan e Frattesi. facebook

SI - #Barcellona- #Bastoni, ancora nessun contatto con l' #Inter. #Fort e non solo: ecco la mossa di alcuni intermediari x.com