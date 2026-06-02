Un'intercettazione diffusa rivela una conversazione tra Andrea Sempio e un’altra persona in cui si dice: “Mamma non lo deve sapere” e “Perché se finisco dentro...”. La conversazione è avvenuta nel contesto del caso di Garlasco, un omicidio che ha attirato l’attenzione pubblica per anni. Le registrazioni mostrano Sempio che discute di possibili conseguenze legali e di un segreto da mantenere. La vicenda ha visto processi e ricostruzioni giudiziarie ampiamente riportate.

Per anni il delitto di Garlasco è stato raccontato attraverso certezze processuali e ricostruzioni ormai note al grande pubblico. Oggi, però, continuano ad emergere nuovi elementi che alimentano il dibattito attorno all’omicidio di Chiara Poggi, mantenendo alta l’attenzione degli investigatori e dell’opinione pubblica. Tra intercettazioni, accertamenti tecnici e dichiarazioni finite sotto la lente degli inquirenti, il caso continua a far discutere a distanza di molti anni dai fatti. >> Garlasco, la clamorosa intercettazione alla mamma di Chiara Poggi. “Allora è così”. Cosa è venuto fuori Nelle ultime ore sono finite al centro dell’attenzione alcune conversazioni intercettate che coinvolgono direttamente i familiari di Andrea Sempio, attualmente indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Mamma non lo deve sapere”. Garlasco, intercettazione ad Andrea Sempio: “Perché se finisco dentro…”

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Garlasco, intercettato Sempio: Ho visto i video di Chiara

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