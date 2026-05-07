A Garlasco, nell'ambito di un procedimento legale, la legale della famiglia ha commentato le intercettazioni di Andrea Sempio, definendole “agghiaccianti” se risultassero confermate. La stessa avvocata ha aggiunto che, in caso di conferma, si metterebbe in moto la procedura per ottenere la scarcerazione di Alberto Stasi. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso nella zona.

Garlasco (Pavia), 7 maggio 2026 – Se il testo delle intercettazioni di Andrea Sempio fosse confermato, “sarebbe agghiacciante e a quel punto l'obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile”. Sono le parole di Giada Bocellari, legale dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della giovane (avvenuto il 13 agosto 2007, ndr), mentre commenta gli sviluppi più recenti del caso Garlasco nella trasmissione ' Realpolitik ', il programma condotto da Tommaso Labate su Retequattro. Poi, ha aggiunto: “Se ci fosse stata un'intercettazione analoga su Alberto Stasi, sarebbe stato non all'ergastolo: ne avrebbe presi tre di ergastoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, la legale Bocellari: “Intercettazione di Andrea Sempio agghiacciante. Se confermata, Alberto Stasi fuori dal carcere”

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Corriere della Sera. . L’intercettazione ambientale in macchina è del 14 aprile dell’anno scorso. Da quasi un mese esatto Andrea Sempio sa di essere indagato nella nuova inchiesta dei carabinieri della Omicidi di Milano. È da solo, farfuglia alcune parole com - facebook.com facebook

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