Lo hai fatto tu… Garlasco intercettazione dei genitori di Andrea Sempio | cosa si scopre

Per anni quel dettaglio è rimasto sullo sfondo dell’inchiesta, quasi come un elemento marginale rispetto ai tanti misteri che continuano ad avvolgere il delitto di Garlasco. Eppure oggi, nelle nuove carte depositate dagli investigatori, proprio quel piccolo pezzo di carta torna al centro dell’attenzione con un peso completamente diverso. Gli inquirenti non usano più cautele: parlano apertamente di un alibi ritenuto inattendibile e costruito nel tempo. Le nuove intercettazioni ambientali, raccolte nell’ambito dell’indagine riaperta sull’omicidio di Chiara Poggi, stanno infatti facendo emergere scenari che potrebbero cambiare la lettura di alcuni passaggi chiave della vicenda.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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