Un video mostra un attivista che rivolge un insulto, definendo Helen Mirren “malvagia pu**ana sionista”, mentre l’attrice camminava nel centro di Londra. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda. Non sono stati segnalati altri episodi o feriti.

“Malvagia pu**ana sionista”. Con questo pesante insulto un contestatore ha aggredito verbalmente l’attrice premio Oscar Helen Mirren mentre camminava nel centro di Londra. Il video dell’episodio, girato in realtà nel 2024 ma passato inizialmente inosservato, è riemerso in queste ore diventando rapidamente virale sui social e sulla stampa britannica, spingendo Scotland Yard ad avviare un’indagine formale sui fatti. L’aggressione in strada e la reazione del marito. Il filmato amatoriale mostra un uomo – identificato dai tabloid come un “militante di estrema sinistra d’origine australiana” – che avvicina l’attrice, oggi 80enne, e il marito, il regista americano Taylor Hackford. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Malvagia pu**ana sionista”: spunta un video con Helen Mirren insultata da attivisti pro-Pal a Londra, indaga la polizia

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