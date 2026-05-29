Un attivista pro-Palestina ha rivolto insulti antisemiti a Helen Mirren durante un episodio a Londra. Tra le parole usate, vi sono insulti offensivi e minacce verbali. Il marito dell’attrice è intervenuto per cercare di calmare la situazione. Al momento non sono stati diffusi dettagli sul video dell’incidente né su eventuali denunce. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione crescente tra le parti coinvolte.

Il clima è di quelli da “caccia alle streghe”, senza tetto né legge, e che non risparmia nessuno. Neppure una star da Oscar del calibro di Helen Mirren, l’attrice britannica 80enne aggredita in strada nel cuore di Londra da un convinto pro-Pal . La dinamica, documentata in un video finito sui social, restituisce plasticamente il livello di intolleranza delle reti antagoniste. Mentre passeggiava con il marito, il regista Taylor Hackford, l’attrice è stata avvicinata dallo sconosciuto (e l’incontro ravvicinato ripreso con uno smartphone, e il video – che non proporremo – è poi comparso sui social attraverso un account anonimo). Helen Mirren aggredita e insultata nel cuore di Londra da un attivista pro-Pal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Put***a sionista”: Helen Mirren aggredita a suon di insulti a Londra da un attivista pro-Pal. Il marito interviene. Mistero sul video

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