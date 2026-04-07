Senago incendio a Villa Sioli Le fiamme sono partite dal tetto Vigili del fuoco al lavoro per ore

A Senago, nel pomeriggio di Pasquetta, si è sviluppato un incendio a Villa Sioli, con le fiamme che sono partite dal tetto dell'edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono rimasti sul posto per diverse ore per domare le fiamme. Per fortuna, non sono stati riportati feriti durante l’evento. La storica villa ha subito danni, ma non ci sono stati conseguenze per le persone.

Prende fuoco Villa Sioli a Senago nessun ferito. Pomeriggio di pasquetta concitato e di paura per una storica Villa. Per questioni ancora in corso di verifica, a metà pomeriggio è divampato un incendio le cui origini delle fiamme sono scaturite dal tetto. La dimora è abbandonata e questo comporta difficoltà per i vigili del fuoco perché per salvaguardare l’incolumità delle squadre, devono agire dall’esterno, cercando di circoscrivere la parte interessata dall’incendio. Originatesi dal tetto, le fiamme hanno poi invaso l’interno della villa, producendo anche una colonna di fumo nero che ha attirato i cittadini di Senago e dei Comuni vicini.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Senago, incendio a Villa Sioli. Le fiamme sono partite dal tetto. Vigili del fuoco al lavoro per ore Leggi anche: Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO Leggi anche: Incendio al bosco minaccia le case, le fiamme partite da un mototrebbia hanno avvolto un?autobotte dei vigili del fuoco Temi più discussi: Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel Milanese; Senago, brucia Villa Sioli: danni all’edificio del ‘600; Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEO; Senago: incendio a Villa Sioli, gravi danni nell’ala più vecchia. Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel MilaneseFiamme nel pomeriggio di Pasquetta: nella struttura seicentesca sono in corso lavori di restauro ... milanotoday.it Senago, incendio a Villa Sioli, squadre di Vigili del fuoco in azione – VIDEOUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio, lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, nella Villa Sioli di Senago. L'allarme è scattato qualche minuto prima ... ilnotiziario.net Incendio in una villa d'epoca nel Milanese, nessun ferito. In fiamme Villa Sioli a Senago, ospitò anche il poeta Carlo Porta #ANSA x.com C'ERA UNA VOLTA LA MUSICA Un viaggio tra trovatori e Carmina Burana di MusicaOltre, con il patrocinio del Comune di Senago Venerdì 10 aprile 2026 Ore 20:45 Sala Conferenze di Villa Sioli – Via S. Bernardo 7, Senago Lezione-concerto a cura - facebook.com facebook