Un violento temporale ha investito la provincia di Ferrara martedì 2, causando alberi caduti e allagamenti diffusi. Le strade sono state interessate da allagamenti e alcune zone sono rimaste senza elettricità. Sono stati segnalati danni a infrastrutture e alcune abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti e soccorrere le persone rimaste isolate. Nessuna vittima è stata riferita. La situazione rimane sotto controllo.

Un violento temporale ha colpito l’intera provincia di Ferrara nella giornata di martedì 2, provocando numerosi disagi. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna aveva già lanciato un’allerta meteo, poi confermata dai fatti. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySulla carreggiata del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Violento maltempo colpisce Brescia Scene impressionanti durante il temporale

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Toscana: allagamenti, alberi caduti, danni. E l’allerta meteo viene prolungataNella giornata di martedì 5 maggio, la Toscana ha registrato numerosi allagamenti e alberi caduti a causa delle intense piogge.

Esondazioni, allagamenti, frane e alberi caduti: giornata difficile per il maltempo in ToscanaNella mattina, la Toscana ha affrontato condizioni meteorologiche estremamente critiche.

Temi più discussi: Maltempo, forte temporale e grandinata su Milano: traffico il tilt e sbalzo termico; Maltempo nella Bassa, grandine e danni ai campi di mais tra Cicogna e Borgo Frassine; Maltempo a Poggibonsi, temporale violento provoca disagi e criticità sulla viabilità; Temporali e grandine a Milano, strade allagate: esondato il Lambro, a rischio anche il Seveso.

Maltempo, un violento temporale si è abbattuto sul territorio: alberi caduti e allagamenti x.com

Violento temporale su Torino, il maltempo crea problemi nel ChivasseseUn fortissimo violento temporale si è abbattuto in serata a Torino, con raffiche di vento e in qualche zona anche grandine. Colpita soprattutto la zona del Chivassese: strade allagate a Montanaro, ... torinoggi.it

Maltempo, violento downburst si abbatte sul Piemonte: gli alberi piegati da nubifragio e tempeste di ventoNel pomeriggio del 2 giugno, forti nubifragi e raffiche di vento molto intense hanno interessato il Torinese e il Vercellese, con picchi localmente vicini ai 100 km/h. Il passaggio del ... leggo.it