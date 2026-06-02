Maltempo un violento temporale si è abbattuto sul territorio | alberi caduti e allagamenti

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un violento temporale ha investito la provincia di Ferrara martedì 2, causando alberi caduti e allagamenti diffusi. Le strade sono state interessate da allagamenti e alcune zone sono rimaste senza elettricità. Sono stati segnalati danni a infrastrutture e alcune abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti e soccorrere le persone rimaste isolate. Nessuna vittima è stata riferita. La situazione rimane sotto controllo.

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Un violento temporale ha colpito l’intera provincia di Ferrara nella giornata di martedì 2, provocando numerosi disagi. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna aveva già lanciato un’allerta meteo, poi confermata dai fatti. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySulla carreggiata del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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