Nella mattina, la Toscana ha affrontato condizioni meteorologiche estremamente critiche. La zona apuana è stata particolarmente colpita, con piogge torrenziali che hanno scaricato più di 100 millimetri d’acqua in tre ore. Le conseguenze del maltempo hanno provocato esondazioni, allagamenti, frane e cadute di alberi in diverse aree della regione. La giornata si è svolta sotto il segno di interventi di emergenza e di criticità diffusa.

FIRENZE – Il maltempo ha colpito tutta la regione dalla mattina. Una mattinata di estrema criticità ha colpito la zona apuana, dove piogge torrenziali hanno scaricato oltre 100 millimetri d’acqua in appena tre ore. La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha invitato la cittadinanza a evitare ogni spostamento non strettamente necessario. I disagi maggiori si sono registrati a Marina di Carrara, in particolare in viale Zaccagna, dove le fogne non sono riuscite a smaltire l’enorme massa d’acqua verso il mare. L’episodio più drammatico è avvenuto a Massa, in via Bondano, a causa dell’esondazione del fosso Dalmine. L’acqua ha invaso le abitazioni...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Esondazioni, allagamenti, frane e alberi caduti: giornata difficile per il maltempo in Toscana

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