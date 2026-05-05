Nella giornata di martedì 5 maggio, la Toscana ha registrato numerosi allagamenti e alberi caduti a causa delle intense piogge. La protezione civile aveva emesso un'allerta gialla che si è rivelata valida, con le autorità che hanno monitorato le zone più colpite. Le condizioni meteo avverse hanno causato interruzioni alla viabilità e danni a diverse strutture, portando a una prolungata attenzione da parte dei servizi di emergenza.

Firenze, 5 maggio 2026 – Allagamenti e alberi caduti: l’allerta gialla diffusa nella giornata di lunedì è stata pienamente rispettata martedì 5 maggio. Diverse zone della Toscana hanno subito danni, mentre le forze di Protezione Civile sono intervenute a più riprese. E’ l’effetto della perturbazione che ci si aspetta possa colpire anche mercoledì 6 maggio. L’allerta gialla (arancione per le zone dell’incendio del Monte Faeta) è stata prolungata fino alla notte fra mercoledì e giovedì. Potrebbero presentarsi altri temporali anche forti su un terreno che già di per sé è fragile a causa delle piogge delle ultime ore. Sulla provincia di Firenze, ad esempio, è caduta in mezza giornata la pioggia di praticamente un mese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo in Toscana: allagamenti, alberi caduti, danni. E l’allerta meteo viene prolungata

Notizie correlate

Maltempo su Bari e provincia: frana sulla statale 96, allagamenti, alberi caduti e treni in tilt. Prosegue l'allerta arancioneGiornata di disagi a causa della pioggia incessante: un nuovo avviso della Protezione civile è stato emanato anche per la giornata di domani.

Maltempo in Emilia Romagna tra neve, vento, alberi caduti e scuole chiuse. La nuova allerta meteoBologna, 26 marzo 2026 – Mentre l’incredibile colpo di coda dell’inverno ha fatto scattare l’allarme in Emilia Romagna per l’ondata di maltempo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Maltempo in Friuli Venezia Giulia, acquazzoni e allagamenti: Gorizia la zona più colpita. A Trieste arriva la Bora a 120 km orari; Allerta Meteo, scatta l’allarme nubifragi: oggi rischio alluvioni lampo, le regioni nel mirino; Visita guidata a Barbiana con il Controradio Club; Maltempo Calabria, stato d’emergenza regionale per 48 Comuni per gli eventi di metà marzo.

Maltempo in Toscana, allagamenti a Prato e Massa. Allerta arancione sul monte FaetaMaltempo in Toscana. Oltre l’allerta gialla regionale, occhi puntati, in particolare, sul monte Faeta e i territori interessati, fra Lucca e Pisa, dal largo incendio dei giorni scorsi che ha lasciato ... controradio.it

Maltempo: allagamenti e danni a Firenze e sulle sue collineAllagamenti e danni a Firenze e sulle colline con la forte perturbazione di oggi, a metà giornata. In città, in via Mannelli, vicino alla stazione di Campo di Marte i vigili del fuoco hanno dovuto azi ... ansa.it

Maltempo in Basilicata, il presidente Bardi nominato commissario - facebook.com facebook

Maltempo, scarichi in mare a Livorno: disposto il divieto di balneazione x.com