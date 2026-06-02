Maltempo tempesta di vento e grandine nel Torinese | sospesa la circolazione dei treni tra Nole e Germagnano

Da torinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tempesta di vento e grandine ha colpito il Torinese, causando la sospensione della circolazione ferroviaria tra Nole e Germagnano. L’ondata di maltempo si è abbattuta dopo un periodo di caldo intenso, con l’allerta gialla per temporali diramata da Arpa. Nessun altro dettaglio riguardo a danni o feriti è stato comunicato. La circolazione ferroviaria resta interrotta fino a nuova comunicazione.

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Dopo la lunga ondata di calore, il maltempo si abbatte in maniera non uniforme sul Piemonte e nel Torinese, laddove Arpa aveva diramato l'allerta gialla per temporali. Rovesci intensi, forti e molti forti quelli che hanno interessato la città metropolitana ma anche le vicine province di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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