Treni linea adriatica nel caos | circolazione sospesa tra Giulianova e Pescara Frecciarossa bloccato con 125 passeggeri

Nella serata, la circolazione dei treni lungo la linea adriatica tra Giulianova e Pescara è stata interrotta a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica. Un treno Frecciarossa è rimasto bloccato con 125 passeggeri a bordo, mentre molti altri treni hanno subito ritardi o cancellazioni. La sospensione ha causato disagi ai pendolari e alle persone in viaggio sulla tratta interessata.

Serata di forti disagi sulla linea ferroviaria adriatica, dove la circolazione dei treni è stata sospesa tra Giulianova e Pescara a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica. A comunicarlo è Trenitalia, che segnala ritardi e cancellazioni su numerosi collegamenti nazionali e regionali. Il problema sta interessando in particolare i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali, con ripercussioni su tutta la dorsale adriatica. Tra i treni sospesi figurano il Venezia Santa Lucia-Lecce, il Milano Centrale-Bari Centrale e il Bolzano-Bari Centrale. La situazione più delicata si registra a Montesilvano, dove dalle ore 20 i vigili del fuoco sono impegnati in un intervento su un treno Frecciarossa rimasto fermo lungo la linea con 125 passeggeri a bordo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Treni, linea adriatica nel caos: circolazione sospesa tra Giulianova e Pescara, Frecciarossa bloccato con 125 passeggeri Notizie correlate Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano, 125 passeggeri bloccati a bordoAGI - I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 in un intervento sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano, per un treno Frecciarossa... Treni della linea Adriatica, sulla tratta Foggia-Pescara riattivazione della circolazione da venerdì 10 aprileDa venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guasto in Abruzzo, treni fermi e linea adriatica interrotta; Treni bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, problemi alla linea elettrica; Cavi tranciati a Montesilvano, circolazione ferroviaria sospesa: treni fermi; Treni in ritardo sulla linea adriatica: disagi verso Lecce e Bari. Treni, linea adriatica nel caos: circolazione sospesa tra Giulianova e Pescara, Frecciarossa bloccato con 125 passeggeriDisagi sulla dorsale adriatica dopo un guasto alla linea elettrica: cancellati diversi collegamenti nazionali, tecnici al lavoro e ritardi per Alta Velocità, Intercity e Regionali ... gazzettadelsud.it Guasto elettrico sulla linea adriatica: circolazione sospesa tra Giulianova e PescaraCircolazione sospesa per un guasto elettrico. Frecciarossa bloccato a Montesilvano con 125 passeggeri. Ritardi e treni fermi ... abruzzonews.eu Treni bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, problemi alla linea elettrica. Fermi i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e Intercity Bolzano-Bari #ANSA - facebook.com facebook Treni bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo, problemi alla linea elettrica. Fermi i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e Intercity Bolzano-Bari #ANSA x.com