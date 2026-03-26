Maltempo sull’Italia donna ferita da un ramo caduto a Genova Grandine e pioggia a Roma traffico in tilt
Una donna di 65 anni è rimasta ferita alla testa questa mattina a Genova dopo che un ramo di pino è caduto a causa del forte vento in via Bartolomeo Guidobono nel quartiere di Carignano. Nel frattempo, a Roma si sono registrate grandine e pioggia, causando disagi al traffico e rallentamenti nelle strade. Il maltempo ha interessato diverse zone del paese, provocando danni e situazioni di disagio.
(Adnkronos) – Una donna di 65 anni è rimasta ferita alla testa questa mattina in via Bartolomeo Guidobono, nel quartiere di Carignano a Genova, da un grosso ramo di pino caduto per il forte vento. La 65enne, secondo quanto si apprende, stava passeggiando insieme al marito, quando è stata colpita. Soccorsa da 118 e Croce. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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