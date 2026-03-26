Maltempo sull’Italia donna ferita da un ramo caduto a Genova Grandine e pioggia a Roma traffico in tilt

Una donna di 65 anni è rimasta ferita alla testa questa mattina a Genova dopo che un ramo di pino è caduto a causa del forte vento in via Bartolomeo Guidobono nel quartiere di Carignano. Nel frattempo, a Roma si sono registrate grandine e pioggia, causando disagi al traffico e rallentamenti nelle strade. Il maltempo ha interessato diverse zone del paese, provocando danni e situazioni di disagio.