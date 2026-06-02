Maltempo | piogge e vento colpiranno 14 regioni allerta in Italia

Un fronte di maltempo sta attraversando l’Italia, portando piogge e vento in 14 regioni. Le province più esposte a grandine e raffiche di vento sono state individuate lungo il percorso della perturbazione. La perturbazione si muove dal centro verso il sud, interessando diverse aree con intensità variabile. Le allerte meteo sono state attivate per molte zone, con previsioni di peggioramenti nelle prossime ore.

? Punti chiave Quali sono le province più a rischio per grandine e vento?. Come si sposterà la perturbazione tra il centro e il sud?. Dove colpiranno con più intensità i temporali domani mercoledì?. Quali aree subiranno l'allerta arancione più critica?.? In Breve Perturbazione atlantica causa piogge e vento da martedì 2 giugno pomeriggio.. Allerta arancione in Liguria di Levante per mercoledì 3 giugno.. Allerta gialla coinvolge 14 regioni tra Lombardia, Veneto e Puglia.. Rischio grandine e fulmini per agricoltori e zone interne del Centro-Sud.. Allerta meteo per mercoledì 3 giugno: piogge intense e vento colpiranno 14 regioni italiane. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che interesserà gran parte del territorio nazionale a partire dalle ore pomeridiane di questo martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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